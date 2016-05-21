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    Рыбус попрощался с «Тереком»

    Полузащитник «Терека» Мацей Рыбус попрощался с грозненским клубом после завершения матчей 30-го тура Премьер-лиги.

    «Спасибо «Тереку» за четыре года, это было очень хорошее и удачное время для меня. Хочу поблагодарить всех, с кем работал в эти годы, спасибо болельщикам. «Терек» всегда поддерживал меня в тяжелые моменты. Буду всегда следить и переживать за команду», – написал Рыбус в своем Twitter.

    Напомним, сегодня появилась информация об интересе к поляку со стороны «Лиона». Рыбус достанется французскому клубу бесплатно, так как у полузащитника закончился контракт с «Тереком».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2016 23:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11

      Расик 22 мая 2016, 11:24

      Блин и рыбус ушёл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 22 мая 2016, 02:43

      Удачи тебе, Мацей! Благодарим тебя и мы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Yakub17 22 мая 2016, 00:52

      Как всегда бесплатно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      Yakub17 22 мая 2016, 00:52

      Самая тупая трансферная компания в мире у терека

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 мая 2016, 00:10

      Добротный игрок, как его можно было бесплатно отпустить и не продлить контракт?

      1
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