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    Мутко: «Вопрос с гражданством Нойштедтера решается в эти минуты»

    Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал вызов полузащитника «Шальке» Романа Нойштедтера в сборную России для участия в Евро-2016.

    «Сегодня он в заявке, тренер определился. Думаю, что в ближайшее время будут положительные новости. Этот вопрос решается в эти минуты», – заявил Мутко.

    Напомним, Нойштедтер родился в Днепропетровске, но затем его семья уехала в Германию. Футболист имеет немецкий паспорт. По законодательству Германии двойное гражданство запрещено, но в исключительных случаях для этого можно получить специальное разрешение.

    Источник: Р-Спорт

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    21.05.2016 21:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 мая 2016, 21:38

      Лучше бы тогда вы Халка и Промеса натурализовали бы.

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