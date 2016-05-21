Кузьмин: «Евро-2016 – мечта, но ехать туда на одной ноге нет смысла»

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин поделился мнением о своем непопадании в окончательный состав сборной России на Евро-2016. Отметим, что предстоящий чемпионат Европы футболист пропустит из-за травмы.

– К сожалению, я так и не оправился от травмы.

– Но вы же играли сегодня против ЦСКА.

– Как раз хотел проверить – получится, не получится. Боли остались. Придется, скорее всего, оперироваться.

– Вы сами сегодня сообщили о проблеме Леониду Слуцкому?

– Да, после игры сказал… Зачем скрывать?

– Серьезный поступок.

– Ну а что? Ехать на чемпионат Европы на одной ноге нет смысла. Нужно отказаться.

– Чемпионат Европы – это же ваша мечта?

– Конечно, конечно. Но что поделать? Не судьба...