Официально: Луческу ушел из «Шахтера»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу покинул свой пост после завершения финального матча Кубка Украины, в котором «горняки» обыграли «Зарю» со счетом 2:0.

Отметим, Луческу возглавил «Шахтер» в мае 2004 года. За 12 лет провел с командой 573 матча и завевал 22 трофея. Восемь раз румынский специалист признавался лучшим тренером Украины.

Ожидается, что 70-летний тренер продолжит свою карьеру в одном из стамбульских клубов – «Фенербахче» или «Галатасарае».

Имя нового тренера «Шахтера» будет названо позже.