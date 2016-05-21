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    Черевченко покинет пост главного тренера «Локомотива» по завершении сезона

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко покинет свой пост по завершении нынешнего сезона. Таким образом, сегодняшним матчем заключительного 30-го тура РФПЛ против «Мордовии» специалист завершит свое пребывание на тренерском мостике железнодорожников.

    По всей вероятности, официально об уходе Черевченко с должности рулевого красно-зеленых будет объявлено по завершении сегодняшней встречи.

    «Локомотив» располагается на шестой позиции в чемпионате России и вне зависимости от исхода поединка с «Мордовией» завершит на ней сезон.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.05.2016 14:56
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +18

      Урмя 21 мая 2016, 19:19

      Да не увольняют его! Утка это. Сам сегодня после матча говорил)

      0
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      Рейтинг: +1

      Tabasik007 21 мая 2016, 19:15

      Зря его сносят... Нормальный тренер!! Уважаю локо! При нем играли осень интересно

      0
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      Рейтинг: +2250

      kvm 21 мая 2016, 18:31

      оля поматросила и бросила...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 21 мая 2016, 18:25

      Если эта дурища найдет тренера лучше Ч., я искренне порадуюсь за паровоз. Но разве топ-тренеры пойдут туда? И разве есть средние тренеры, которые смогут сделать то, что не смог Ч.?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 21 мая 2016, 16:54

      Забавит, как некоторые руководятлы главных тренеров меняют как перчатки. Не будет у вас результата, пока не дадите тренеру время! Никто за один сезон команду к победе не приведет!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1580

      srg38 21 мая 2016, 16:51

      Ну зачеееем???? купите ему нападающего хорошего! И пусть работает

      5
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 21 мая 2016, 16:49

      Если Игорю предложат пост главного тренера в любой другой команде, нужно будет соглашаться - важно продолжать опыта набираться. А там глядишь ишак сдохнет ;) - и обратно домой вернётся.

      2
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      Рейтинг: +29

      ZyryanovAV 21 мая 2016, 16:29

      Ну, я надеюсь, не из клуба же его попрут? Он же локомотивный на все 100.

      0
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      Рейтинг: +6297

      порт 21 мая 2016, 16:27

      Том что в дрезине мозги что ли поехали? Нормально же Черевченко рулил.

      3
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      Рейтинг: +281

      serhz 21 мая 2016, 16:05

      Зря !! Это повторение динамовского слива в ФНЛ

      0
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