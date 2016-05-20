Глеб: «Когда Эмери возглавил «Спартак», игроки говорили, что не встречали тренера слабее»

Полузащитник «Генчлербирлиги» Александр Глеб не исключил, что может стать тренером после того, как завершит игровую карьеру. Белорусский футболист считает, что каждому большому специалисту нужна соответствующая команда.

– Представляете себя в роли тренера?

– Пару лет назад мне задавали такой же вопрос – тогда я и мысли не допускал, что могу тренировать. Сейчас в голове футбол – буду играть, дай бог здоровья. Но, может, придет время, и захочется попробовать себя в тренерском ремесле. Однако нынче в этой роли себя не представляю.

– А если все же это случится, на кого из наставников хотели бы быть похожим?

– На Венгера. Или Моуринью, хотя его стиль поведения симпатичен не каждому. Ну, всем нравиться невозможно. Такая у португальца фишка. Когда он только появился, все спрашивали: «Что это?» А сейчас добился результатов и может вести себя как угодно. Но таким специалистам требуется соответствующая команда. Скажем, Унаи Эмери сейчас третий раз привел «Севилью» к победе в Лиге Европы. А когда он возглавил «Спартак», что говорили игроки? Что слабее тренера не встречали...