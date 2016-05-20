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  • Глеб: «Когда Эмери возглавил «Спартак», игроки говорили, что не встречали тренера слабее»

Глеб: «Когда Эмери возглавил «Спартак», игроки говорили, что не встречали тренера слабее»

20 мая 2016, 12:35
17

Полузащитник «Генчлербирлиги» Александр Глеб не исключил, что может стать тренером после того, как завершит игровую карьеру. Белорусский футболист считает, что каждому большому специалисту нужна соответствующая команда.

– Представляете себя в роли тренера?

– Пару лет назад мне задавали такой же вопрос – тогда я и мысли не допускал, что могу тренировать. Сейчас в голове футбол – буду играть, дай бог здоровья. Но, может, придет время, и захочется попробовать себя в тренерском ремесле. Однако нынче в этой роли себя не представляю.

– А если все же это случится, на кого из наставников хотели бы быть похожим?

– На Венгера. Или Моуринью, хотя его стиль поведения симпатичен не каждому. Ну, всем нравиться невозможно. Такая у португальца фишка. Когда он только появился, все спрашивали: «Что это?» А сейчас добился результатов и может вести себя как угодно. Но таким специалистам требуется соответствующая команда. Скажем, Унаи Эмери сейчас третий раз привел «Севилью» к победе в Лиге Европы. А когда он возглавил «Спартак», что говорили игроки? Что слабее тренера не встречали...

Источник: Pressball
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Генчлербирлиги Спартак Глеб Александр Эмери Унаи
Комментарии (17)
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Kulimen
1463738417
Эмери был такого же мнения о игроках.
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slavа0508
1463740978
Дзюба оставит свой след в нашем футболе крылатами фразами,а фот как игрок не знаю
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df44
1463742512
Посмотрим каким ты станешь
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ViktorMG
1463743168
Вот в этом и беда Российского футбола. Профессионал не должен говорить о тренере. Он должен выполнять его установки.
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multiscan
1463743838
Если Эмери Слабый тренер, то нынешний сосотав "Спартака" - сплошные звёзды вселенского масштаба!
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kirill_22871
1463743856
Сейчас Эмери, имеет полное право сказать, что слабее игроков чем в Спартаке он не видел
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ljrljr0505
1463744770
спартак не команда. Эмери это доказал.
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Zubo
1463744965
Дело все не в тренере а в игроках видимо ...
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bzfar
1463753970
Может просто плохой переводчик был?
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REDWHITE_
1463758194
это БРЕВНИЩЕ ДЗЮБА ГОВОРИЛА)))
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