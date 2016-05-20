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    Глеб: «Когда Эмери возглавил «Спартак», игроки говорили, что не встречали тренера слабее»

    Полузащитник «Генчлербирлиги» Александр Глеб не исключил, что может стать тренером после того, как завершит игровую карьеру. Белорусский футболист считает, что каждому большому специалисту нужна соответствующая команда.

    – Представляете себя в роли тренера?

    – Пару лет назад мне задавали такой же вопрос – тогда я и мысли не допускал, что могу тренировать. Сейчас в голове футбол – буду играть, дай бог здоровья. Но, может, придет время, и захочется попробовать себя в тренерском ремесле. Однако нынче в этой роли себя не представляю.

    – А если все же это случится, на кого из наставников хотели бы быть похожим?

    – На Венгера. Или Моуринью, хотя его стиль поведения симпатичен не каждому. Ну, всем нравиться невозможно. Такая у португальца фишка. Когда он только появился, все спрашивали: «Что это?» А сейчас добился результатов и может вести себя как угодно. Но таким специалистам требуется соответствующая команда. Скажем, Унаи Эмери сейчас третий раз привел «Севилью» к победе в Лиге Европы. А когда он возглавил «Спартак», что говорили игроки? Что слабее тренера не встречали...

    Источник: Pressball

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    20.05.2016 12:35
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +107

      nikita08 20 мая 2016, 21:41

      дзюбишка говорил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      D_Fedor 20 мая 2016, 19:28

      Думаю,какой бы выдающийся тренер не был,он не сможет безоговорочно на 100% найти подход к каждой к ряду команде.Например вангал и мю совершенно не совместимы и также гвардиола и бавария тоже не совсем друг другу по стилю подходят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 20 мая 2016, 18:29

      это БРЕВНИЩЕ ДЗЮБА ГОВОРИЛА)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > REDWHITE_ 20 мая 2016, 19:38

      и видимо он говорил это с таким лицом, как у тебя на аве))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +66

      Possible > diadushka 20 мая 2016, 21:04

      )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 20 мая 2016, 17:19

      Может просто плохой переводчик был?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 20 мая 2016, 14:49

      Дело все не в тренере а в игроках видимо ...

      3
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 20 мая 2016, 14:46

      спартак не команда. Эмери это доказал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      kirill_22871 20 мая 2016, 14:30

      Сейчас Эмери, имеет полное право сказать, что слабее игроков чем в Спартаке он не видел

      15
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 20 мая 2016, 14:30

      Если Эмери Слабый тренер, то нынешний сосотав "Спартака" - сплошные звёзды вселенского масштаба!

      3
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 20 мая 2016, 14:19

      Вот в этом и беда Российского футбола. Профессионал не должен говорить о тренере. Он должен выполнять его установки.

      8
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      Рейтинг: +113

      df44 20 мая 2016, 14:08

      Посмотрим каким ты станешь

      0
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