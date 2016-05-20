Оздоев: «Готов выступать за «Реал» бесплатно»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев рассказал, что мог продолжить карьеру в чемпионате Германии, а также признался, что мечтает играть в составе «Реала».

– Вы готовы к тому, чтобы поиграть в Европе? Если брать последнюю тенденцию, то кажется, что российские игроки не слишком хотят уезжать из России.

– Все зависит от клуба, который тебя приглашает. Нужно понимать, что после такого клуба, как «Рубин», нужно переходить в клуб из чемпионатов первой пятерки. «Рубин» – топовая команда для российского чемпионата, добивалась больших результатов, хоть этот сезон и сложился неудачно. У всех бывают спады и взлеты, возьмите, к примеру, "Челси». Я готов ко всему, но все зависит от клуба и если есть конкретное предложение.

– Какой чемпионат вам ближе?

– Нравятся все чемпионаты топ-5. Всегда хочется поиграть на более высоком уровне. Мне больше импонирует Испания и Италия. Хотя Англия тоже нравится. Но я больше склонен к испанскому стилю.

– У вас в молодом возрасте было предложение от «Шальке». Почему не согласились?

– Да, мне предлагали как-то остаться в Германии. Но нужно было ждать 18-летия, чтобы получить разрешение играть. Не было смысла, поэтому я вернулся в Россию, в "Локомотив-2». Через полгода я уже играл в премьер-лиге и не жалею, что принял такое решение.

– Были еще какие-то конкретные предложения?

– Когда у меня заканчивался контракт в «Локомотиве», я сыграл много матчей в премьер-лиге и вызывался в сборную Адвокатом, тогда было предложение от донецкого "Шахтера». Очень заманчивое, но мне нравилось в «Локомотиве», я не хотел ничего менять.

– За какой клуб вы болеете в Европе?

– После прихода Зидана в "Реал», я болею за мадридцев. Но я не ярый болельщик.

– Если бы "Реал» предложил перейти к ним, но пойти на значительное понижение зарплаты, скажем, в пять раз, вы бы согласились?

– Пошел бы, почему нет?! Хотя в «Реал» пошел бы и бесплатно играть (смеется).