«Лилль» выразил желание сохранить Эдера

Агент Миккель Бек, представляющий интересы нападающего «Лилля» Эдера сообщил, что французский клуб выразил желание сохранить футболиста в своем составе. Правами на португальца владеет «Суонси», однако форвард также не горит желанием возвращаться в Англию и хочет продолжить выступления в Лиге 1.

«Мы держим этот вопрос под контролем. «Лилль» хочет сохранить Эдера. Сам игрок также не хочет покидать французский клуб.

Эдер чувствует, что нашел подходящее для себя место. Переговоры продолжаются», – цитирует Бека Get French Football News.

Игрок, выступающий за «Лилль» на правах аренды, принял участие в 13-ти играх Лиги 1, отметившись шестью забитыми мячами.