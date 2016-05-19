Рыжиков: «Рубин» настраивать на матч с ЦСКА не надо»

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков пообещал дать настоящий бой ЦСКА в последнем матче чемпионата России.

«Готовимся к матчу. Все понимают, что это заключительная игра сезона, а также матч, который определяет чемпиона страны. Игроков «Рубина» настраивать на этот матч не надо. Дадим претенденту на чемпионство настоящий бой.

Не ожидал, что буду признан лучшим игроком «Рубина» в этом сезоне. Секрет успеха? Стараюсь выкладываться в каждом матче и приносить «Рубину» пользу. Спасибо большое болельщикам. Теперь надо оправдывать звание лучшего игрока», – сказал Рыжиков в эфире «БИМ-Радио».

Напомним, что матч «Рубин» – ЦСКА состоится в субботу, 21 мая, в 13:30 по московскому времени.