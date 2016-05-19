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    Азмун перейдет в «Спартак» вслед за Бердыевым

    Вероятность перехода Курбана Бердыева в «Спартак» специалисты оценивают как 50 на 50. Такой переход может состояться, если руководство «Спартака» даст ему карт-бланш на трансферы. Из нынешнего состава его устраивает 3-4 человека. С возможной сменой тренера связаны последние критические высказывания владельца клуба Леонида Федуна в адрес Дмитрия Аленичева, несмотря на победы в последних четырех матчах и завоевание путевки в Лигу Европы.

    Вместе с Бердыевым в «Спартак» могут перейти несколько футболистов «Ростова», среди которых форвард Сердар Азмун. «Спартак» уже выходил на «Рубин», который официально имеет права на иранца, и узнавал трансферную стоимость футболиста.

    Источник: Бобсоккер

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    19.05.2016 16:01
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +17

      Mike Apollo 20 мая 2016, 09:54

      никуда Бердыев не перейдет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Kurp 20 мая 2016, 09:37

      Это все слухи, чтобы возбудить трудящихся, а на самом деле он останется в Ростове. От добра добра не ищут, тем более в Ростове появятся деньги.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 20 мая 2016, 01:39

      Как писалось ранее Азмун согласен только на европейские клубы, а Бердыеву нужно остаться в "Ростове", он просто ОБЯЗАН так сделать!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +20

      sTiiiik 20 мая 2016, 00:21

      Бердыев не сможет поставить Спартаковскую игру, у него совершенно другой стиль, лучше Аленичева он точно не будет, Аленичев ближе к Спартаковскому стилю, и весь штаб что у Аленичева этим занимается, сейчас вроде игра появляется, а придет Бердыев, и опять все по новой, свой стиль, своя игра...

      3
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      Рейтинг: +93

      pravda > sTiiiik 20 мая 2016, 08:51

      Может пора заканчивать с баснями про Спартаковский футбол!?
      Оставьте историю в покое, пора трезво смотреть в будущее! Что бы ставить Спартаковский футбол, нужно как минимум российские игроки не говоря о воспитанниках само Спартака! Вот это реалии, а с легами такой футбол не поставить!

      0
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 19 мая 2016, 22:55

      зачем Бердыеву Спартак????

      Россия только потеряет от этого.... смысл Ростову выходить в ЛЧ, чтобы потерять сразу Бердыева....

      дальше последует провал!!!!

      5
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      Рейтинг: +22

      Capricorn 19 мая 2016, 22:50

      Ростов - Чемпион!!!

      2
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 19 мая 2016, 22:10

      Руководство Спартака главный вредитель!

      9
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      Рейтинг: +17776

      ilichkadr 19 мая 2016, 22:06

      Бердыев в Спартаке? Тогда Клаудио Раньери в Динамо пока место главного свободно))))

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 19 мая 2016, 21:43

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      не пойдет Бикеич на мясокомбинат.. нельзя ему..

      -7
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      Рейтинг: +91

      grigkh 19 мая 2016, 21:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      блин..опять в лиге чемпионов пролет будет... Ростов вылетит в первом раунде

      -4
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