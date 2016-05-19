Зе Луиш вернулся в общую группу

В четверг, 19 мая, футболисты «Спартака» после двух выходных собрались на базе в Тарасовке, чтобы провести одну из последних тренировок в нынешнем сезоне. Форвард москвичей Зе Луиш, пропустивший домашний матч 29-го тура с «Тереком» (3:0) из-за травмы, вернулся в общую группу.

Что касается защитников Сергея Брызгалова, Сальваторе Боккетти и полузащитника Ромуло, то они выполняли беговую работу. Еще один защитник Евгений Макеев занимался индивидуально в тренажерном зале.

В общей сложности тренировка продлилась около часа. Завтра команда проведет предыгровое занятие в Тарасовке, а вечером вылетит в Уфу на заключительный матч чемпионата России.