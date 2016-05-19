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    Малафеев оставил отпечатки ладоней для клубного музея

    В четверг, 19 мая, голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев после своей последней тренировки в составе команды оставил на специальной форме с отпечатками автограф, после чего экспонат по традиции отправился в музейное хранилище.

    «Вроде уже попрощался с футболом, а надо идти на тренировку. Так что еще не переключиться. Но когда задумываюсь, иногда становится грустно. Но на мгновение. Потому что сразу заполняешь голову об отпуске, который скоро будет, о том, что сможешь чаще видеться с детьми или получить дополнительное образование. Хотя грусть от прощания присутствует, и хотелось бы остаться где-то рядом с футболом, применить с пользой для общества свои знания и умения, полученные за долгие годы», – рассказал после церемонии Малафеев.

    Вячеслав Малафеев выступал за «Зенит» с 1999-го года. В общей сложности он провел за команду 442 матча (164 – на ноль) и завоевал 11 трофеев, в том числе – четыре чемпионских титула, Кубок и Суперкубок УЕФА. До него в клубный музей уже вошли Станислав Завидонов, Герман Зонин, Василий Данилов, Анатолий Зинченко, Владимир Казаченок, Юрий Желудков, Анатолий Давыдов, Александр Горшков, Михаил Бирюков, Владимир Голубев, Вадим Храповицкий и Владимир Клементьев.

    Источник: ФК «Зенит»

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    19.05.2016 13:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 19 мая 2016, 16:29

      Слава дырка... мог спасти но привозил часто и в решающих матчах...Лодыгин а ля Слава... на линии стоит, а как выходит так косяки

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Aiur 19 мая 2016, 13:11

      Великим вратарем был!

      2
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