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Отстраненный арбитр Низовцев продолжает работать

19 мая 2016, 12:32
3

Арбитр из Нижнего Новгорода Игорь Низовцев был отстранен от работы после скандала в игре 26-го тура первенства ФНЛ «Сибирь»«Торпедо» Армавир (2:2). При этом он продолжает судить: теперь он работает в первенстве «Приволжья».

Низовцев получил назначение в Йошкар-Оле, где местный «Спартак» Марий Эл 15-го и 17-го мая поочередно разгромил «Искру» (5:1) и «Сызрань-2003-М-СДЮСШОР №2» (5:0) соответственно. В первом матче Низовцев, отработав главным судьей, показал 6 желтых карточек, большая часть которых была за неспортивное поведение, и назначил один пенальти, реализованный хозяевами поля.

Ранее судейский комитет РФС единогласно поддержал предложение департамента судейства и инспектирования РФС об отстранении Низовцева от судебной деятельности до конца сезона.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Россия Cибирь Армавир Низовцев Игорь
Комментарии (3)
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Black Giz
1463664720
Какое-то странное отстранение от судебной деятельности. Цирк уехал, а клоуны остались.
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Samov@r
1463670151
Отстранен Частично))))
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BAIv
1463949778
это не арбитр это продажная казёл
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