Отстраненный арбитр Низовцев продолжает работать

Арбитр из Нижнего Новгорода Игорь Низовцев был отстранен от работы после скандала в игре 26-го тура первенства ФНЛ «Сибирь» – «Торпедо» Армавир (2:2). При этом он продолжает судить: теперь он работает в первенстве «Приволжья».

Низовцев получил назначение в Йошкар-Оле, где местный «Спартак» Марий Эл 15-го и 17-го мая поочередно разгромил «Искру» (5:1) и «Сызрань-2003-М-СДЮСШОР №2» (5:0) соответственно. В первом матче Низовцев, отработав главным судьей, показал 6 желтых карточек, большая часть которых была за неспортивное поведение, и назначил один пенальти, реализованный хозяевами поля.

Ранее судейский комитет РФС единогласно поддержал предложение департамента судейства и инспектирования РФС об отстранении Низовцева от судебной деятельности до конца сезона.