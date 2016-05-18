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    Кержаков: «Саенко не только меня качнул на неплохие суммы, но и других футболистов кинул»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков, который сейчас выступает в аренде в «Цюрихе», рассказал о том, что стал жертвой обмана со стороны бывшего игрока «Спартака» Ивана Саенко.

    «Суть в том, что меня обманули. Начиная с такого футболиста Ивана Саенко, который меня познакомил с людьми, которые в итоге меня кинули на деньги. Порассказывали очень много интересного, я поверил. Ну а как? Человек меня знакомит с ними, говорит, что это близкие люди. Тот, кого я знаю несколько лет, мы с ним играли вместе. А потом получается, что эти люди кидают.

    Я узнал, что он не только меня одного футболиста качнул на неплохие суммы, еще у меня очень много знакомых футболистов, не буду называть фамилий, но вы их тоже все знаете, кого он кинул на приличные деньги. А сейчас его не могут нигде найти», – сказал Кержаков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.05.2016 20:52
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 19 мая 2016, 05:07

      А что ты хотел от хохла.

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 19 мая 2016, 02:37

      Только ноет! У самого бабла до хрена!!! Сам пади разводит кого-нибудь!

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 19 мая 2016, 00:02

      Обмануться на деньги после того, что прошла страна в 90-е, это означает: быть дураком ) Уж простите. Жадность сгубила. Влез в авантюру - получи.

      1
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      Рейтинг: +284

      Kano 18 мая 2016, 23:56

      Во дает Саенко :)

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 18 мая 2016, 22:24

      Ха. Вспоминается: ,,Пока есть на свете дураки, нам жить стало быть с руки,,. Ну или как там пела лиса Алиса...Думаю, вряд ли рядовой обыватель с обычной зарплатой посочуствует Кержу. Скорее даже позлорадствует, если не из Питера- так уж точно.

      2
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > m40 18 мая 2016, 22:27

      Мне всегда жаль, когда кто-то теряет честно заработанные. У Кержакова большие деньги, но тем не менее честно заработанные. Но ситуация вовсе не такова, как он описывает. И в органах это знают.

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 18 мая 2016, 22:24

      Там история другая была. Саенко предложил вложится в заводы, сказал, что людей знает. Керж не дурак захотел дело напрямую вести и Вагю кинуть. Так и срослось, только заводы тоже не в фаворе оказались, Керж бабло потерял. Зато Саенко по старой дружбе с удовольствием дал показания и по этому факту, и по заказу Кержаковым своей жены (он хотел ее наркоманкой сделать и родительских прав лишить). Вот Керж слегка и расстроен. Не в Зените бы играл - лес бы валил вместо мячика.

      5
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      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 18 мая 2016, 21:40

      У Саенко в Википедии написано-Лучший друг Керж....

      2
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      Рейтинг: +152

      Diman67 18 мая 2016, 21:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      не зря он в спартаке оказался! свиньи они и в африке свиньи....

      -7
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 мая 2016, 21:29

      Всех их в что?,где?, когда?

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > kykyi 18 мая 2016, 21:39

      А лучше на "Поле чудес"(в страну дураков).

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 18 мая 2016, 22:48

      Привет.Слава ...(богу? мутко? фифа?) ,у Ростова ничего не нашли.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 18 мая 2016, 23:54

      Привет. Наши парни, кроме водки, ничего, проверенный товарищ. Высоцкий, неточно.
      Поздравляю!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 19 мая 2016, 11:13

      Помню)))Классика.А то страшно было,хватило бы ума у наших мельдоний кушать.Хотел уже в Спортлото писать))))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 19 мая 2016, 12:05

      Еще раз поздравляю. Надеюсь увидишь в живую классные команды, классный футбол, завидую белой завистью.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 19 мая 2016, 12:31

      Жалко стадион не успеют построить.А то сейчас на1.2млн всего18000мест.Я если честно не фанат,мне атмосфера на футболе нравится.Опять же,стадион в парке,пивко,шашлычки.Идшь с семьёй отдыхать.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 19 мая 2016, 12:49

      Аналогично, всегда завидую англичанам, вот где праздник на стадионах,а ты говоришь, почему не Уфа.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 19 мая 2016, 13:41

      Так я ж не знаю,как у вас там.Я в прошлом году редко ходил,команда не играла,а отбывала срок на поле.А насчёт Англичан,это да.Даже клубы с нижней части таблицы бьются до последнего.И в Германии.PS.Неплохо было бы договориться,как общаться ,на"вы"или на"ты",а то неудобно немножко)))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 19 мая 2016, 14:22

      У англичан вообще нет слова Вы, таковы традиции, все равны. Поэтому, если не против, предлагаю на ты.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 19 мая 2016, 15:33

      Не против. Так в русских школах учат. Хотя в англ. обращение к 1 и нескольким людям используют слово "you".В русском варианте "вы". Мы же не говорим-"Ты трое идите сюда".То есть у них нет слова "ты". Но это я просто умничаю.))) Просто я учил англ.уже в зрелом возрасте(в 40) и пытался вникнуть.Хотел свалить а Австралию.

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      kykyi > андрей андреев 19 мая 2016, 17:43

      А я дурак не учил, думал зачем он мне в совдепии, теперь жалею.

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      андрей андреев > kykyi 19 мая 2016, 18:06

      Я в школе немецкий не учил.Потом в 40 начал. Я по профессиональной эмиграции хотел а Австралию уехать,моя профессия (столяр) требовалась там.Поехал,пожил 1.5 месяца и по приезду начал документы собирать. Но наступил кризис 2010 и мы не смогли квартиру продать.А у них нужно что то типа залога вносить,короче не получилось. Вот и КУКУЕМ здесь)))

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      kykyi > андрей андреев 19 мая 2016, 18:35

      Да после того, как пожил в нормальной стране, в этом дурдоме стало жить еще тяжелее, наверное?
      А я инженер строитель,вроде не дурак, но по моему большой лодырь.

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      андрей андреев > kykyi 19 мая 2016, 19:20

      Просто когда увидел социализм с человеческим лицом,обалдел. Не знаю как в Америке (говорят все пашут),в Австралии одни лентяи. Просто они нац.богатства делят правильно.Поэтому на 2 месте по уровню жизни. И в плане свободы(слова и т.д.) всё нормально.Детей там растить хорошо,спокоёно.Правда последнее время стали двери на ключ закрывать(лет 10 назад,после того как понаехали арабы).А вообще смешно-стеклянные входные двери закрывают на замок.Стекло 4-ка простая.

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      kykyi > андрей андреев 19 мая 2016, 19:54

      Я отдыхал в Италии 2 недели, там кажется, что тоже все лентяи. Дело не в интенсивности труда, а в производительности, в организованности.
      У нас на стройке, то кирпич бар, раствор юк, то наоборот.
      А там проезжал мимо стоек, при их тесноте, все чистенько, ничего лишнего.
      А Австралия родина АС/ДС, Бона Скотта, ранних обожаю.

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      андрей андреев > kykyi 19 мая 2016, 20:14

      АСДС слушал с удовольствием. Раньше и рок был,как рок.А сейчас нема никого.(И деревья были большими))).И девки посимпатичнее)))

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      kykyi > андрей андреев 19 мая 2016, 21:05

      Это точно. Я сейчас на блюз подсел.
      Если будет время послушай Джо Бонамассу, белый блюз, сплав блюза и хорошего рока и гитарист отличный.

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      андрей андреев > kykyi 19 мая 2016, 23:17

      Послушаю. Спасибо.

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