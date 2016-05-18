Петреску хочет вернуться в Россию

Агент Николай Пырнэу, который представляет интересы бывшего наставника «Кубани« и «Динамо» Дана Петреску, рассказал о его желании вернуться в чемпионат России.

«Любое предложение, которое поступит из России, будет обсуждаться очень серьезно. Приоритетом для него является возвращение в Россию и победа в чемпионате или Кубке страны. Он хочет вернуться в Россию и выиграть титул.

Петреску никогда не предлагает свою кандидатуру на должность главного тренера ни одного из клубов. Но любое предложение, в том числе от «Рубина», будет обсуждаться очень серьезно. На данный момент ни один из российских клубов на Петреску не выходил», – заявил Пырнуэ.

Сейчас Петреску возглавляет китайский клуб «Цзянсу Сунин», который занимает второе место в чемпионате страны, имея на своем счету 21 очко в активе после девяти туров.