Черчесов может остаться в «Легии»

Руководство «Легии» провело встречу с главным тренером команды Станиславов Черчесовым, которая длилась более трех часов. На ней обсуждались перспективы того, что российским специалист останется клубе, который в прошедшем сезоне под его руководством выиграл чемпионат и кубок страны.

«Все говорит о том, что Черчесов останется с нами. Его контракт продолжает действовать. И еще есть цели, которые нам вместе нужно реализовать. Хотя на сегодняшний день дать стопроцентную гарантию не могу. Сейчас мы строим планы на будущее», – рассказал президент «Легии» Богуслав Леснодорский в интервью Sport.pl.

Известно, что у Черчесова есть предложения о продолжении работы из России и Австрии.