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Черчесов может остаться в «Легии»

18 мая 2016, 13:25
2

Руководство «Легии» провело встречу с главным тренером команды Станиславов Черчесовым, которая длилась более трех часов. На ней обсуждались перспективы того, что российским специалист останется клубе, который в прошедшем сезоне под его руководством выиграл чемпионат и кубок страны.

«Все говорит о том, что Черчесов останется с нами. Его контракт продолжает действовать. И еще есть цели, которые нам вместе нужно реализовать. Хотя на сегодняшний день дать стопроцентную гарантию не могу. Сейчас мы строим планы на будущее», – рассказал президент «Легии» Богуслав Леснодорский в интервью Sport.pl.

Известно, что у Черчесова есть предложения о продолжении работы из России и Австрии.

Источник: Бомбардир.ру
Трансферы Легия Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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Виталич
1463571380
оставаться надо...пока пруха прет..
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SE PAVLOV
1463571896
И ЛЧ выигрывать !!!
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