ФИФА обязала Сенегал изменить форму на ЧМ-2026

ФИФА запретила сборной Сенегала использовать форму со звездой над логотипом на чемпионате мира 2026 года в США.

Об этом сообщил журналист Майки Джуниор в соцсети X. Сенегальцы нанесли звезду на экипировку в честь победы на Кубке африканских наций 2021 года.

Регламент ФИФА разрешает использовать звeзды за победы на континентальных турнирах только во время товарищеских матчей и отборочных соревнований. На финальных стадиях турниров под эгидой организации допускается наносить звeзды исключительно за победу на чемпионате мира.

Ранее аналогичный запрет получила сборная Египта, которая 7 раз выигрывала Кубок африканских наций.