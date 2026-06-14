В «Зените» оценили игру Дугласа Сантоса в дебютном матче на ЧМ

Тренер «Зенита» Вильям оценил игру защитника команды Дугласа Сантоса в матче ЧМ-2026 Бразилия – Марокко (1:1).

– Было ощущение, и я даже был уверен, что Дуглас Сантос выйдет в матче с Марокко в стартовом составе. В том числе благодаря контрольным играм перед чемпионатом мира, где он выходил с первых минут и выглядел достаточно уверенно. Видимо, в глазах Карло Анчелотти это была последняя проверка.

– Какое впечатление оставила игра Дугласа Сантоса со сборной Марокко?

– Сборная Бразилии начала матча очень‑очень плохо. Первые 15 минут – это практически ужас. Но при этом Дуглас Сантос сразу показал очень уверенную игру: надежно играл в обороне, начинал атаки.

Если говорить о матче в целом, то в итоге Бразилия показала не все, на что способна, но не стоит забывать: это первая игра на чемпионате мира. Мурашки по коже, волнение и очень организованный соперник. В общем, я поставил бы Дугласу Сантосу за эту игру плюс, но всей команде еще нужно прибавлять.

– Как вам показалось, с каким игровым заданием Дуглас Сантос вышел на этот матч?

– Браим Диас и Хакими, пожалуй, самые сильные футболисты сборной Марокко. Они играют на фланге Дугласа Сантоса. Он, мне кажется, как раз и должен был их сдержать, что называется, кровь из носу, в том числе с учетом того, что Винисиус, как все знают, не очень‑то сильно помогает в защите.

В итоге Дуглас Сантос, в принципе, делая то же самое, что и в «Зените», со своей задачей справился. Разве что несколько меньше шел в атаку. И в какой‑то момент был, скорее, третьим центральным, нежели крайним защитником. В итоге Дуглас играл достаточно агрессивно, надежно, с большим количеством отборов. Да и гол в ворота Марокко пришел именно с левого фланга, после отбора Сантоса.