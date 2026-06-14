Установлено, что на ЧМ-2026 играют, как в РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил уровень игры на чемпионате мира-2026.
«Даже не буду смотреть. До плей-офф там смотреть нечего. Видел несколько первых таймов некоторых матчей – утомился.
Там нечего смотреть, нет мастерства. Вот как в РПЛ – суета, стыки и сплошные нарушения. Для меня, ожидаемо, чемпионат мира начался очень посредственно», – сказал Колосков.
- Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
- Финал состоится в Нью-Джерси.
- Действующие чемпионы мира – аргентинцы.
Источник: «Спорт-Экспресс»