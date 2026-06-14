Установлено, что на ЧМ-2026 играют, как в РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил уровень игры на чемпионате мира-2026.

«Даже не буду смотреть. До плей-офф там смотреть нечего. Видел несколько первых таймов некоторых матчей – утомился.

Там нечего смотреть, нет мастерства. Вот как в РПЛ – суета, стыки и сплошные нарушения. Для меня, ожидаемо, чемпионат мира начался очень посредственно», – сказал Колосков.