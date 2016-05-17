Бруну Алвеш попал в заявку сборной Португалии на Евро

Стал известен состав сборной Португалии на чемпионат Европы, где она сыграет в одной группе с командами Исландии, Австрии и Венгрии.
Отметим, что в заявку попал бывший защитник «Зенита» Бруну Алвеш. Полностью состав португальцев выглядит следующим образом:
вратари: Руй Патрисиу («Спортинг»), Антони Лопеш («Лион»), Эдуарду («Динамо» Загреб);
защитники: Виейринья («Вольфсбург»), Седрик Соареш («Саутгемптон»), Пепе («Реал»), Рикарду Карвалью («Монако»), Бруну Алвеш («Фенербахче»), Жозе Фонте («Саутгемптон»), Элизеу Перейра («Бенфика»), Рафаэл Геррейру («Лорьян»);
полузащитники: Вильям Карвалью («Спортинг»), Данилу Перейра («Порту»), Жоау Моутинью («Монако»), Ренату Саншеш («Бавария»), Адриен Силва («Бенфика»), Андре Гомеш («Валенсия»), Жоау Мариу («Спортинг»);
нападающие: Рафа Силва («Брага»), Рикарду Куарежма («Бешикташ»), Нани («Фенербахче»), Криштиану Роналду («Реал»), Эдер Маседу («Лилль»).