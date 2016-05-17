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    Воронин: «Не думаю, что Селезнева позовут в сборную только потому, что он уехал из России»

    Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин поделился своим мнением о пребывании Евгения Селезнева в «Кубани» и его перспективах в национальной команде.

    – Когда он только туда переходил, я ему рассказывал об этом клубе, о ситуации. Мы с ним поговорили, но он сделал свой выбор. Эти дни с ним переписывались. Он говорит, что вернулся в свой родной клуб – «Шахтер». Причем, кажется, в третий раз. Пусть у него все будет хорошо.

    – Теперь наверняка и на Евро поедет.

    – Не думаю, что его позовут в сборную только потому, что он уехал из российского чемпионата и вернулся на Украину. Тренер же сам себе не враг и оценивает футболистов по спортивному принципу. Если Евгений находится в хорошей форме, его возьмут в национальную команду. Решать, конечно, наставнику. Но мне кажется, Женя опытный футболист, который точно нам не помешает во Франции. Тем более сейчас не такой уж большой выбор форвардов, – сказал Воронин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.05.2016 22:01
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