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Сергей Андреев: «ЦСКА вряд ли упустит чемпионство»

17 мая 2016, 17:13
8

Бывший наставник «Ростсельмаша» Сергей Андреев прокомментировал победу «Ростова» над «Уралом» в матче 29-го тура РФПЛ.

«Рад, что команда победила «Урал» и гарантировала себе участие в Лиге чемпионов. Отличный подарок на мой юбилей. Хотя, честно признаюсь, тревога за результат была. Сказывалось огромное давление, ведь необходимо было побеждать, плюс вся эта ситуация с допинг-тестом. В стартовые 20 минут было создано четыре отличных момента, но реализовать их не получилось. А потом игра была натужной.

«Ростов» сохраняет шансы на чемпионство. Верю ли я в итоговую победу? Вряд ли ЦСКА упустит свое», – сказал Андреев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Урал
Комментарии (8)
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Dobroe Teplo za CSKA
1463500081
ЦСКА ЧЕМПИОН!
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ЦСКА 2015-2016
1463509572
ЦСКА своего не отпустит.будет воевать как и другие\\\\\\\
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RamonCSKA
1463509751
Нам пох у нас гинер всех купит,он однажды даже Манчестер сити подкупил и они нам проиграли
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vladimir-7
1463563032
Недруги, молчите.
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chempion_cska
1463565039
Уважаемый мной, Сергей Андреев прав, ЦСКА не упустит чемпионство - Рубин 21.05.2016 г. будет бит! Вперед ЦСКА!
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