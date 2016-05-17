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    Гинер: «Слуцкий в топ-клубе Европы? Все может быть»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал европейские перспективы наставника «армейцев» Леонида Слуцкого.

    «Что касается перспектив Леонида Викторовича в плане работы с топ-клубами Европы, то придерживаюсь такой философии: никогда не говори «никогда». В жизни все может быть. То, что он знаком с Романом Аркадьевичем и они общаются, — это нормально. Но мы с Абрамовичем на тему Слуцкого не разговаривали никогда.

    И почему обязательно «Челси», а не «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Манчестер Сити»? Слуцкий — сильный тренер. Но сможет ли он работать в тех клубах, которые я перечислил, зависит только от него. Не все люди, переехавшие за границу, адаптируются к тамошней жизни. Тут только время может рассудить», — сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.05.2016 06:49
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 17 мая 2016, 15:17

      В Европе он мог добиться пика своей карьеры - установил бы рекорд по количеству раскачиваний)

      0
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 17 мая 2016, 13:07

      Лёня, Саламыч будущее не только нашего футбола но и вообще, так что я думаю не всё у нас потеряно, дай бог!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 17 мая 2016, 11:34

      Любого тренера в сильные клубы Европы приглашают,если он добивается побед в еврокубках или первенствах мира или Европы! ЛВС кроме побед в первенстве больше никаких успехов пока не добивался и тут никакие полезные знакомства не помогут!

      0
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 17 мая 2016, 11:19

      Сборная Леонид Викторович. Золото завоюем, а потом можно и по Европе

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Simbirsk 17 мая 2016, 15:13

      в своей группе хотя бы бронзу занять......)))

      0
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      Рейтинг: +14

      subbdim 17 мая 2016, 10:54

      только дома

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 17 мая 2016, 10:05

      Не потянет!!

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 мая 2016, 09:46

      Кайрат или Зимбрул

      -3
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 17 мая 2016, 09:39

      Челси!!!! Слуцкий выиграет АПЛ, Кубок и ЛЧ)))

      2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 17 мая 2016, 09:10

      конечно Реал или Бапса....

      1
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      Рейтинг: +91

      grigkh 17 мая 2016, 07:21

      челси

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