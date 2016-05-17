Раньери: «Варди разговаривает быстро и непонятно. Играет он так же»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал от том, с кем из своих подопечных он хотел бы провести свободное от футбола время.

«Я бы отдохнул с Варди, потому что он самый чудной. Он говорит так быстро, что я не могу его понять. Он говорит так же, как играет.

Возможно, я бы также поужинал с Канте, потому что он никогда не разговаривает, так что это был бы хороший шанс побеседовать с ним и понять, что он думает.

Я не могу выбрать только одного из своих игроков для похода в паб. Я должен взять их всех, иначе я потеряю раздевалку», – сказал Раньери.

Также наставник заявил, что в качестве телохранителей выбрал бы Уэса Моргана и Марцина Василевски.

«Во время одной выездной игры у меня были неприятности с тренером соперников. Перед матчем с этой командой на нашем стадионе я попросил Моргана и Василевски проводить меня на поле. Я бы выбрал их для драки».