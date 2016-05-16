Бердыев: «Мы заслужили этот праздник вместе с болельщиками»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал результат матча 29-го тура РФПЛ против «Урала» (1:0). Эта победа гарантировала ростовчанам попадание в Лигу чемпионов.

«Урал» был мотивирован. Понимал меру ответственности наших ребят. Многое не получалось. Но в итоге, думаю, мы заслужили этот праздник вместе с болельщиками. Мы давно его ждали.

Поздравляю всех, кто болел за нас по всей России и за рубежом с этим праздником», – сказал Бердыев.