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  • Бердыев: «Мы заслужили этот праздник вместе с болельщиками»

Бердыев: «Мы заслужили этот праздник вместе с болельщиками»

16 мая 2016, 22:26
13

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал результат матча 29-го тура РФПЛ против «Урала» (1:0). Эта победа гарантировала ростовчанам попадание в Лигу чемпионов.

«Урал» был мотивирован. Понимал меру ответственности наших ребят. Многое не получалось. Но в итоге, думаю, мы заслужили этот праздник вместе с болельщиками. Мы давно его ждали.

Поздравляю всех, кто болел за нас по всей России и за рубежом с этим праздником», – сказал Бердыев.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Урал Бердыев Курбан
Комментарии (13)
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slavа0508
1463428290
Рад за Ростов и хотелось бы что бы они сохранили Бердыева,а там и стадион новый достроят,смотри и спонсор появятся,и вообще для развития футбола в России нам нужны сильные клубы в провинции,
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ЖОРРО
1463432209
Молодцы!!!!Дай Бог с пробами будет всё нормально и тогда гимн Лиги Чемпионов услышат в живую жители Ростова-на-Дону!!!Дай Бог!
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Baggio1986
1463456564
Два матча сыграют в Лиге Чемпионов и вылетят в Лигу Европы!!!
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Black Giz
1463458918
Поздравляю Ростов с Лигой Чемпионов! Но впереди еще тур, нужно первое место занимать.
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sargassov
1463461131
Праздник и на нашей улице
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vgarakh
1463471075
Спасибо Курбан Бекиевич, спасибо ребята за эту победу!!! Вы лучшие и вы достойно выступите в Лиге Чемпионов, что бы не говорили завистники!!!
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