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    Коноплянка: «В чемпионате Украины Ярмоленко бегает на одной ноге, скоро будет задом забивать»

    Полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка выразил мнение, что хавбеку киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко необходимо попробовать свои силы в европейском чемпионате, так как уровень украинской Премьер-лиги он уже перерос.

    – На ваш взгляд, пора ли Ярмоленко уходить из "Динамо» в европейский клуб?

    – Да, уже пора, и я ему этого желаю. В чемпионате Украины он уже бегает на одной ноге, скоро будет задом забивать. Нужно делать какие-то шаги и проверять себя в топ-чемпионатах, чтобы расти, как футболист и, конечно, помогать сборной Украины, набрав еще лучшую форму. Чтобы взяли чемпионат Европы и даже не заметили», – сказал Коноплянка.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    16.05.2016 13:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 24 мая 2016, 17:32

      скоро ему в зад что-то забьют

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 18 мая 2016, 14:36

      хз что будет, может он фартовый, а может и надорвется и пустое место

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 16 мая 2016, 15:23

      ярмоленко уровня сасуоло и осасуны

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > Barsuk52 16 мая 2016, 22:50

      объективно, парниша ты не прав...

      -1
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 16 мая 2016, 14:33

      УПЛ совсем слаб, Днепр и Шахтер только могут дать бой.. а остальные увы, нет!

      0
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 16 мая 2016, 14:00

      Уровень УПЛ это сортир Спартака.

      -2
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