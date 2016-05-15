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    Черевченко: «Арбитры поспособствовали стычке между игроками «Зенита» и «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко заявил, что стычке между футболистами в конце встречи 29-го тура с «Зенитом» (1:1) поспособствовали неверные решения судейской бригады.

    – «Локомотив» провалил концовку чемпионата. Какие сейчас в команде есть проблемы?

    – Мне никто не мешает работать в спокойной обстановке, в команде нормальная атмосфера, с ребятами тоже все хорошо.

    – Кто, по-вашему мнению, больше всего достоин чемпионства в этом сезоне?

    – За чемпионство до сегодняшнего тура боролись три команды – ЦСКА, «Зенит» и «Ростов». Я восхищен «Ростовом», потому что его участие в этой борьбе неожиданно. «Зенит» и ЦСКА каждый год ставят перед собой цель победить в чемпионате и играть в Лиге чемпионов. Я был также удивлен тем, что наша команда смогла вклиниться в борьбу за чемпионство и перед матчем со «Спартаком» имела в этой борьбе хорошие шансы, но один человек на футбольном поле помешал нам. Я не буду называть его фамилию, скажу лишь, что он в другой форме. Не люблю обсуждать судейство. Каждый работает как может. Но когда кто-то может работать лучше, но работает плохо, – это неправильно.

    – Как вы прокомментируете потасовку в конце матча, и о чем вы говорили после нее с Халком?

    – С Халком мы поговорили о жизни. Что касается потасовки, то сегодня была напряженная игра, нервы у игроков были натянуты, но до такой ситуации довели судьи. Они не справились с сегодняшней игрой, и потасовка возникла из-за них. Если ставить такие пенальти, как сегодня в ворота «Локомотива»… Есть такая передача «Курьезы футбола», можно этот эпизод туда поместить – всем понравится. Мы уже собирались менять Миранчука, должен был выйти высокий Шкулетич, который хорошо играет головой, а «Зенит» как раз должен был подавать со стандарта. Вместо добавленных четырех минут ко второму тайму мы играли как будто бы в хоккейном плей-офф – до забитого гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.05.2016 23:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 16 мая 2016, 12:47

      Да уж,выпустил судья нити из рук,надо было удалять Мирончука гораздо раньше,откровенно хамское поведение. Халку ни за что дал ЖК,убрал 3-х игроков Зенита на матч с Динамо,как так можно то?

      0
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      Рейтинг: +50

      Motiv 16 мая 2016, 12:45

      Вилком продажный матрас

      0
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      Рейтинг: +1847

      mahan 16 мая 2016, 10:23

      Игра была нормальной, Миранчук расстроил, очень подло поступил 2 раза. Так не играют.

      -1
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      Рейтинг: +208

      Kurp 16 мая 2016, 09:19

      Вилкова надо проверить на допинг, давать такие пенальти , как в ворота
      Локомотива-это супер предвзятость.
      Халка надо было удалять за такие действия, но он оказался неприкасаемым.
      Видно было невооруженным взглядом , что судья очень хочет победы Зенита, но Локомотив выстоял. Молодцы, если бы играли так все игры,
      то призеры точно.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 мая 2016, 08:28

      Я смотрел матч-и считаю судья нормально отсудил.Тренер Локо за такое вот интервью увы не на высоте.Если быть объективным то в случае с пенальти в ворота Локо-ну там изначально (и это было хорошо видно) игрок Локомотиво руками отталкивал игрока соперника в своей штрафной.Ну упали и упали-пенальти по делу.А вот в ворота бомжей,я честно говоря и не понял за что-игра была корпус в корпус.А подленькие поступки Миранчука вообще не красят команду.

      -1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 16 мая 2016, 04:37

      что не игра то судейство на первомплане

      2
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      Рейтинг: +67

      Lenine 16 мая 2016, 00:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сука. На Гранаткина на Миранчука нарадоваться не мог. А оказался такой сукой...

      -4
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 16 мая 2016, 00:19

      Вилков просто ничтожество! Его нужно отстранить от футбола пожизненно! Очень много вопросов к нему! Халку обязан был показывать красную карточку! Толкать судью! За что получил жёлтую Тарасов?! (он же просто разнимал!). Про пенальти в ворота Локомотива просто нет нормальных слов, одни матерные!

      4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 мая 2016, 23:59

      Матч конечно ппц какой плохой ! ЛОКО красавцы могут играть когда хотят , даже если судья открыто против нас !

      7
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