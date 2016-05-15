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    Самедов: «Пенальти в ворота «Локо»? Это бардак, ребята!»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов высказал явное недовольство работой судейской бригады во главе с Михаилом Вилковым в поединке 29-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:1). В эфире телеканала «Матч ТВ» игрок железнодорожников отметил, что пенальти, назначенный в ворота красно-зеленых, иначе как бардаком назвать нельзя.

    – В концовке была стычка обычная. Все закончилось тем, что судья выписал много предупреждений и красную карточку.

    – Главный тренер сказал, что судья виноват. Согласны?

    – Да, согласен. Это, мягко говоря, бардак. Это беда.

    – Судейством довольны?

    – А вы довольны? Вам нравится, как работают судьи? Все жалуются на футболистов, но что делают в концовке судьи...

    – А пенальти был?

    – В наши ворота? Пенальти? Это бардак, ребята! Какой пенальти, вы что! Человек прыгнул головой в мяч, а он поставил пенальти! Когда его спросили, за что он поставил пенальти... Это смешно!

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2016 22:21
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +10

      Serge2591 17 мая 2016, 04:22

      Что за клоунада, не было пенальти? Выбить головой мяч он хотел? Ага *лять, лежащий на земле, все справедливо, Михалик держал руками Дзюбу, это раз, и свалился в ноги, преградив путь к мячу это два, и не*уй ныть, что кто-то там подсуживает.

      0
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      Рейтинг: +862

      Jack24 16 мая 2016, 11:55

      тоже считаю что пенальти какие то мутные у бомжей в последнее время

      3
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      Рейтинг: +208

      Kurp 16 мая 2016, 09:06

      Да, судья ошибся в случае с пенальти в ворота Локомотива.
      Мутко почему-то не проверяет его на детекторы лжи.

      2
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      Рейтинг: +5

      samara94 16 мая 2016, 08:58

      очередное нытье московского хлама,мусора дай бог в этом сезоне вылетят а в следующем свинину или паровозов сольют

      -3
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      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > samara94 16 мая 2016, 11:19

      Молись чтобы Крылья в следующем сезоне в ФНЛ не вылетели!

      3
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > samara94 16 мая 2016, 16:57

      провинция , ЦЫЦ!

      0
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 16 мая 2016, 02:05

      Прочитал комменты, и думаю от чего футбол в нашей стране плохой, да если болельщики ничего не понимают, то что уж тут....

      Если при пенке ЛОКО, было сыграно корпус в корпус, то мы станем чемпионами Евпропы

      3
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      Рейтинг: +6

      чепушило 15 мая 2016, 23:39

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      Да ладно нормально все, локо так не играл не когда, пусть договорняк так и есть сыграли, но меня гнобит, то что , всем сказали что ЦСКА чемпион, более за краснадар завтра и все , они если честно заслужили, это я о Ростове, а лига Европы будет зенина, а черножопое ЦСКА и не пройдёт и отбор лиги чемпионов

      -7
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > чепушило 16 мая 2016, 12:44

      в натуре чепушило хахах

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 15 мая 2016, 22:44

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      Ну красная абсолютно по делу, там Миранчуку даже не вторую желтую, а прямую красную надо было показывать... Просто взял и выбил мяч с точки, хам и провокатор.

      -4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 мая 2016, 22:38

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      Саша не позорься-ты всегда был объективным.Пенальти назначенный в ворота Зенита больше вызывает сомнений-игра была корпус в корпус..А в ваши ворота там еще до падения ,защитник откровенно толкал руками.

      -11
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      Рейтинг: +242

      евгений ___ > Диктор 15 мая 2016, 23:19

      Какой корпус в корпус?!? Ты о чём? Сто процентов на бедро поймал... Привыкли что в основном в вашу пользу судят. Тут чуть не прокатило... А вообще с таким составом Зениту надо всю нашу лигу "выносить", а не плакать, и пенальти выпрашивать!!!!

      12
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      Рейтинг: +293

      VVK13 > евгений ___ 15 мая 2016, 23:43

      100% прав, а халка нужно было удалять, толкнул бы судью игрок другой команды, не только удаление было бы, а еще пару матчей пропустил бы

      11
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > VVK13 16 мая 2016, 07:41

      Кроме этого ещё и штраф приличный.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > евгений ___ 16 мая 2016, 08:40

      А ну да-в захват поймал и через бедро бросил.Жаль что у ва только необъективное нытье.

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 мая 2016, 22:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Должно было быть 3 пенальти в ворота Локомотива.

      -16
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      Рейтинг: +293

      VVK13 > Zeff 15 мая 2016, 23:45

      а чего не 7? один и тот не сто процентный дали

      10
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > Zeff 16 мая 2016, 02:11

      и один сквозной выстрел в твою пустую черепную коробку,душевнобольная бестолочь.не застуди смотри,обиженное нечто

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Недовольный 18 мая 2016, 02:06

      Ты опять из дурдома сбежал?

      -1
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