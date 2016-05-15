Мустафин: «Решающим моментом в игре стал гол «Анжи» из очевидного офсайда»

Исполняющий обязанности главного тренера «Мордовии» Марат Мустафин отметил, что определяющим в матче 29-го тура РФПЛ против «Анжи» (0:3) стал момент с первым голом махачкалинцев, забитым по мнению специалиста из очевидного офсайда.

«Когда идет такая ожесточенная борьба за очки, естественно, что обе команды желают победить.

Думаю, решающим моментом был первый гол, который соперник забил из трехметрового положения вне игры. В игру вмешался судейский фактор», – отметил Мустафин в эфире телеканала «Наш футбол».