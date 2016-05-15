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    Чалый: «С «Крыльями Советов» играли на характере, но я до конца верил в успех команды»

    Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый поделился впечатлениями от матча 29-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

    «Тренер обязан верить в успех команды, сколько бы не осталось времени до конца. То, что мы забили в конце игры, не значит, что можно было забить в начале. Мы сегодня играли на характере, выглядели хорошо, кроме нескольких эпизодов. За счет быстрых передач, смены направлений действий сумели отыграться», – сказал Чалый в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2016 17:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 15 мая 2016, 17:53

      Когда тебя снимут уже, бездарность

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