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  • Аленичев: «В новом сезоне «Спартаку» понадобится еще один центральный защитник»

Аленичев: «В новом сезоне «Спартаку» понадобится еще один центральный защитник»

15 мая 2016, 13:25
12

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о планах команды на летнее трансферное окно.

«В новом сезоне нам понадобится еще один центральный защитник. Он нужен нам для конкуренции, хотя уже сейчас пара Сальваторе БоккеттиИлья Кутепов является основной. Также в моем распоряжении есть Александр Пуцко, Владимир Гранат. Да и Евгений Макеев при необходимости может закрыть эту зону.

Сердар Таски? Думаю, что он не захочет остаться в команде, так как съездил в Германию и успел снова почувствовать вкус европейского футбола.

В данный момент мы примерно определились по костяку команды. Я считаю, что те игроки, которые сейчас выходят на поле, способны претендовать на место выше пятого в чемпионате», – отметил Аленичев.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Таски Сердар Аленичев Дмитрий
Комментарии (12)
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mgordeev
1463308059
Не обращаю внимания на тех, кто при неудачах «Спартака» начинает вспоминать мое интервью об Александре Старкове, - цитирует Аленичева агентство ТАСС. неполное интервью.
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serhz
1463308686
..... -и ещё потребуется нормальный главный тренер .
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Вомбат
1463309280
А снулого Ромуло разве не надо заменить?
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Диктор
1463309289
Не надо только расслабляться раньше времени-вот после зимних сборов ты заявил что вы будете за золото бороться-будь чуточку поскромнее и работать,работать и еще раз работать-а громогласные обещания пусть другие делают.
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leonard1984
1463310532
Каждый год одно и тоже, нам нужен один центральный защитник, а в по ходу сезона выясняется, что чуть-ли не в каждую линию требуется
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alexfilatov
1463311397
Если Спартак в следующем сезоне хочет взять, хоть какие-нибудь медали, то им половину состава надо меня, те игроки, что сейчас есть не способны претендовать на многое, сейчас в Спартаке один игрок высокого уровня - это Квинси, отмечу еще и Боккетти, он более менее, остальные среднего российского уровня, в ЛЕ если попадут с таким составом делать нечего!
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sTiiiik
1463312945
Надеюсь в центр обороны
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slavа0508
1463314008
Только один игрок понадобится???Нет понадобится, первое новый владелец,второе опытный хороший тренер знающий вкус побед,,,и третье поменять состав не менее70%,вот тог да что то возможно и завоевать
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АртурZaСМ
1463316656
Опять этот пустой базар про то что те игроки которые есть способны на много... они уже несколько сезонов "способны на многое" только вот что им мешает достичь того самого много... Б...Ь когда вы уже поймете , что нужны СЕРЬЕЗНЫЕ игроки для решения серьезных задач или вам еще сезона 3 надо , чтобы это понять? или может когда как Динамо будем биться за выживание тогда поймете , что нынешний состав Г...О?...
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