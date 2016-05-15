Аленичев: «В новом сезоне «Спартаку» понадобится еще один центральный защитник»

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о планах команды на летнее трансферное окно.

«В новом сезоне нам понадобится еще один центральный защитник. Он нужен нам для конкуренции, хотя уже сейчас пара Сальваторе Боккетти – Илья Кутепов является основной. Также в моем распоряжении есть Александр Пуцко, Владимир Гранат. Да и Евгений Макеев при необходимости может закрыть эту зону.

Сердар Таски? Думаю, что он не захочет остаться в команде, так как съездил в Германию и успел снова почувствовать вкус европейского футбола.

В данный момент мы примерно определились по костяку команды. Я считаю, что те игроки, которые сейчас выходят на поле, способны претендовать на место выше пятого в чемпионате», – отметил Аленичев.