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    Глеб: «Игроков «Ростова» повели на допинг-тест? А тренера не повели?»

    Экс-хавбек «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб поделился впечатлениями от нынешнего чемпионата России, назвав его интересным и веселым. Кроме того, футболист выразил удивление по поводу ситуации с допинг-тестом игроков «Ростова» после матча 28–го тура РФПЛ с «Динамо» (3:1).

    – За чемпионатом России следите?

    – Да. Лидеры меняются – мама, не горюй. То «Ростов», то ЦСКА. «Зенит» где-то рядом. Интересно, в общем. Веселое первенство.

    – Слышали, что 11 игроков «Ростова» повели на допинг-контроль после матча с «Динамо"?

    – Да ладно? Е-мое. А тренера на контроль не повели? Я в первый раз о таком слышу. Странно, очень странно… И что говорят?

    – Контроль проводили представители ФИФА, но ходят разговоры, что уши растут не оттуда…

    – Нет, ну это понятно, что не оттуда растут. В любом случае, чемпионат интересный. Интрига за интригой.

    – С Калачевым связь поддерживаете?

    – Нет. Встречаемся в сборной, но так особо не созваниваемся.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.05.2016 14:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 14 мая 2016, 18:58

      Проверяющие из ФИФА были приглашены по личной просьбе Мутко.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 мая 2016, 16:23

      " Контроль проводили представители ФИФА, но ходят разговоры, что уши растут не оттуда…

      – Нет, ну это понятно, что не оттуда растут".
      Человек знает что говорит

      3
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