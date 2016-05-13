Эберт: «Я не получал удовольствия от стиля игры «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Патрик Эберт поделился воспоминаниями о российском периоде своей карьеры. Напомним, в «Спартаке» Эберт играл на протяжении полутора сезонов, после чего отправился в «Райо Вальекано», где и выступает до сих пор.

«Российский футбол мне не подходил, да и ожидания при переходе в «Спартак» были другими – тогда клуб был лидером чемпионата, состав был прекрасным, а тренер доверял мне. Переходя в «Спартак», я рассчитывал на регулярные выступления в Лиге чемпионов. В первом сезоне мы не достигли этой цели, и тренер покинул клуб. Пришел Якин, и я не чувствовал себя комфортно, хотя он и доверял мне.

В России распространен футбол старой школы. Полузащитники мало владеют мячом, главная цель – как можно быстрее доставить его до нападающих, которые должны что-то придумать. Так играл «Спартак» в то время. Я не получал удовольствия от такого футбола – этот стиль мне не подходит», – приводит слова Эберта SPOX.com.