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    Друг Мусы: «Переход Ахмеда в «Лестер» оформлен на 75%»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса, вероятно, продолжит свою карьеру в «Лестере». Об этом рассказал друг футболиста, которого цитирует African Football.

    «Переход Мусы в «Лестер» оформлен на 75%. Его бывший агент и бывший детский тренер подтвердили, что по большинству вопросов уже удалось договориться.

    Ахмедом интересовались также «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» но уже ясно, что «Лестер» выиграл конкуренцию», – сказал друг Мусы.

    Кроме того, источник сообщает, что нигерийская футбольная федерация разрешила игроку ЦСКА пропустить две товарищеских игры сборной, чтобы оформить переход в «Лестер».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2016 20:10
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +94

      Виталич 14 мая 2016, 10:20

      жалко если уйдет..хороший футболист..такие редкость..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 14 мая 2016, 07:07

      Утка всё это

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 14 мая 2016, 05:02

      мне бабушка сказала

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 14 мая 2016, 01:16

      новые подковы и вперёд за красную армию))))овса к пайке прибавить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +224

      Ele13 14 мая 2016, 00:04

      Утка всё это.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +224

      Ele13 14 мая 2016, 00:04

      И кто будет играть в таке ЦСКА?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > dinar7777dinar 14 мая 2016, 04:40

      вано если захочет любому фору даст...так что ни чего смешного.

      1
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      Рейтинг: +8

      ETerno 13 мая 2016, 23:40

      Вряд ли

      -1
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      Рейтинг: +459

      sour12 13 мая 2016, 23:02

      Всё мне кажется будет зависеть от результатов конца сезона и от Оланаре, если с ним будет всё хорошо и подпишут контракт смысл уходить?можно будет минимум годик остаться ещё и посмотреть что будет....если хороший результат в ЛЧ будет можно потом и ещё на годик остаться )))) а там уже реально сильным игроком перейти в любой топ клуб.

      2
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 13 мая 2016, 22:43

      Однозначно крылатый летун этот закидон кинул. Муса выбрал Лестер, вместо МЮ и Тотенхема. Лестер конечно команда-чудо, но надолго ли? Все-таки Муса не мальчик, чтобы этого не понимать.

      -2
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      Рейтинг: +64

      baltica 13 мая 2016, 22:43

      А смысл!? Тут стабильно в ЛЧ,а там год и всё..Думбия уже сидит на попе ровно.

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