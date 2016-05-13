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КДК РФС дисквалифицировал игроков «Химок» за нарушение фэйр-плей

13 мая 2016, 15:03

Футболисты «Химок» Максим Широков и Федор Дворников получили дисквалификацию за инцидент в матче с «Долгопрудным». Напомним, что в концовке встречи хозяева забили гол в ворота соперника с нарушением правил фэйр-плей, чем вызвали бурное негодование со стороны гостей. После этого игроки «Химок» позволили футболистам «Долгопрудного» сравнять счет, беспрепятственно пропустив их к своим воротам.

«За грубое нарушение игроками принципов фейр-плей – дисквалифицировать химчан Дворникова и Широкова – «Химки» – на один матч, без возможности обжалования», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Второй дивизион. Зона Запад Химки Олимп-Долгопрудный Дворников Федор Широков Максим
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