Карасев: «В детстве болел за «Спартак»

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев, приглашенный обслуживать матчи чемпионата Европы, признал, что у него нет никаких клубных пристрастий.

«Нет. Когда начал судить, переключился. Да и раньше конкретно ни за кого не болел. В то время «Спартак» играл в Лиге чемпионов, мне было лет 12-13, были интересные матчи, были успехи, болел за них как за российскую команду на международной арене. А с 1995 года, когда начал судить, уже было не до боления», — сказал арбитр.