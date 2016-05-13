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    Карасев: «В детстве болел за «Спартак»

    Российский футбольный арбитр Сергей Карасев, приглашенный обслуживать матчи чемпионата Европы, признал, что у него нет никаких клубных пристрастий.

    «Нет. Когда начал судить, переключился. Да и раньше конкретно ни за кого не болел. В то время «Спартак» играл в Лиге чемпионов, мне было лет 12-13, были интересные матчи, были успехи, болел за них как за российскую команду на международной арене. А с 1995 года, когда начал судить, уже было не до боления», — сказал арбитр.

    Источник: Р-Спорт

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    13.05.2016 11:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 мая 2016, 17:49

      Ага.... А я за конявых! )))))))))))))

      0
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      Рейтинг: -7

      Emilk 13 мая 2016, 17:10

      Спартак вперед

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 мая 2016, 15:47

      Сейчас за цска и зенит

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 мая 2016, 14:36

      СЕЙЧАС ЗА ГИНЕРКЛУБ ТОПИТ))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +215

      iuda 13 мая 2016, 13:59

      Когда ты начал судить - уже болеешь за того, кто больше заплатит.

      2
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      Рейтинг: +95

      dobrynia 13 мая 2016, 13:09

      В те времена многим нравился Спартак и команда из твоего города:-).

      2
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 13 мая 2016, 12:49

      Ну естественно, когда судишь, приоритетов не должно быть!!!

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 13 мая 2016, 12:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      больной просто больной.

      -6
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 13 мая 2016, 12:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      С детства больной???

      -6
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