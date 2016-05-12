Кутепов: «С Песьяковым играли в «Спартаке-2», поэтому сыгранность у нас хорошая»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов после выездного поединка 28-го тура с «Уралом» отметил, что ему не составило труда найти на поле общий язык с голкипером Сергеем Песьяковым, так как оба игрока хорошо знакомы друг с другом по выступлениям за вторую команду красно-белых.

– Довольны третьим подряд матчем на ноль?

– Безусловно, рады этому моменту. Но хотелось бы, чтобы больше забивали в ворота соперника. Нужно сделать скидку на то, что поле было не в идеальном состоянии. Пришлось больше играть в силовой футбол. Рады победе, набранным трем очкам.

– Долго привыкали к газону?

– Освоились довольно быстро, но очень скоро «сели» ноги – газон мягкий. Комбинационный футбол не особо получался.

– С Песьяковым быстро нашли общий язык?

– Давно. Оба выступали за «Спартак-2», сыгранность у нас довольно хорошая. Но оценивать игру лучше кому-то со стороны.

– «Спартак» уже в зоне Лиги Европы. Еврокубки теперь не упустите?

– Очень хотим выиграть оставшиеся два матча, будем настраиваться только на победу.