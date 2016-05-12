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Кудряшов впервые в карьере отличился в РФПЛ

12 мая 2016, 22:27
3

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов отметился голом в поединке 28-го тура РФПЛ с «Динамо» (3:1), установив окончательный счет в игре. Этот забитый мяч стал для футболиста первым в высшем дивизионе чемпионата России за все время его выступлений.

Напомним, Кудряшов дебютировал в Премьер-лиге в 2006-м году в составе «Спартака». Также футболист защищал цвета «Химок», «Томи», «Краснодара» и «Терека». В январе нынешнего года защитник перебрался в «Ростов». Всего в чемпионате России Кудряшов провел 151 матч.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Спартак Химки Краснодар Ахмат Томь Кудряшов Федор
Комментарии (3)
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Doctor Klyde
1463090468
Спартак был готов выкинуть на помойку Федю и Сослана, а эти парни делают погоду в Ростове. Вот чудеса происходят. Каких воспитанников Спам выкинул.
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арейская
1463095883
Фёдор радует своей игрой уже не раз, пусть не забивал,что для защитника и не является приоритетным, но голевые передачи у него уже были
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vgarakh
1463127207
Пришелся ко двору Федор, очень хорошо смотрится в команде. Ну и конечно боец.
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