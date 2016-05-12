Кудряшов впервые в карьере отличился в РФПЛ

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов отметился голом в поединке 28-го тура РФПЛ с «Динамо» (3:1), установив окончательный счет в игре. Этот забитый мяч стал для футболиста первым в высшем дивизионе чемпионата России за все время его выступлений.

Напомним, Кудряшов дебютировал в Премьер-лиге в 2006-м году в составе «Спартака». Также футболист защищал цвета «Химок», «Томи», «Краснодара» и «Терека». В январе нынешнего года защитник перебрался в «Ростов». Всего в чемпионате России Кудряшов провел 151 матч.