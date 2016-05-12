Кечинов: «Появление Песьякова и Кутепова добавило порядка в оборону «Спартака»

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о победе над «Уралом» (1:0) во встрече 28-го тура РФПЛ, отметив, что появление в последних матчах в составе красно-белых голкипера Сергея Песьякова и защитника Ильи Кутепова добавило обороне команды надежности и порядка.

«Игра была равна. Не могу сказать, что «Спартак» сильно выделялся, но Квинси Промес отлично сыграл на добивании, и красно-белые довели матч до победы. Более того, команде вновь удалось не пропустить. Сухую серию «Спартака» связываю с появлением Сергея Песьякова в воротах и Ильи Кутепова в защите. В обороне появился порядок.

«Спартаку» сейчас требуются очки, чтобы выполнить поставленную задачу. Победа над «Уралом» позволяет рассчитывать на выход в еврокубки. К тому же календарь позволяет верить в удачный исход. Правда, с «Тереком» будет непросто. Но у главного соперника «Спартака» за еврокубки «Локомотива» расписание еще сложнее», – отметил Кечинов.