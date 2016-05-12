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  • Кечинов: «Появление Песьякова и Кутепова добавило порядка в оборону «Спартака»

Кечинов: «Появление Песьякова и Кутепова добавило порядка в оборону «Спартака»

12 мая 2016, 21:41
5

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о победе над «Уралом» (1:0) во встрече 28-го тура РФПЛ, отметив, что появление в последних матчах в составе красно-белых голкипера Сергея Песьякова и защитника Ильи Кутепова добавило обороне команды надежности и порядка.

«Игра была равна. Не могу сказать, что «Спартак» сильно выделялся, но Квинси Промес отлично сыграл на добивании, и красно-белые довели матч до победы. Более того, команде вновь удалось не пропустить. Сухую серию «Спартака» связываю с появлением Сергея Песьякова в воротах и Ильи Кутепова в защите. В обороне появился порядок.

«Спартаку» сейчас требуются очки, чтобы выполнить поставленную задачу. Победа над «Уралом» позволяет рассчитывать на выход в еврокубки. К тому же календарь позволяет верить в удачный исход. Правда, с «Тереком» будет непросто. Но у главного соперника «Спартака» за еврокубки «Локомотива» расписание еще сложнее», – отметил Кечинов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Песьяков Сергей Кечинов Валерий Кутепов Илья
Комментарии (5)
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VVM1964
1463078804
БОРЬБА ЕЩЕ ВПЕРЕДИ ! НЕ ДУМАЮ ЧТО ЛОКО ОТСТРАНИТСЯ ОТ БОРЬБЫ , ДА И ТЕРЕК ПОДЖИМАЕТ .
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VVK13
1463082751
граната убрали вот вам и игры на ноль, как ребенка катали его
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Диктор
1463113107
Ну не скажу что прям безупречно -но улучшения видны.Согласен с тем что на пользу убрали Граната,правда не понимаю почему Камбарова в основу не ставят.
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