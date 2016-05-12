Промес забил 30-й гол за «Спартак», повторив рекорд Бесчастных по скорострельности

Нападающий «Спартака» Квинси Промес, забивший победный мяч в поединке 28-го тура РФПЛ против «Урала» (1:0), в 30-й раз поразил ворота соперников в красно-белой футболке в рамках чемпионата России. Подобное достижение ранее покорилось 11-ти игрокам.

Голландцу удалось отличиться в 30-й раз в 56-м матче за «Спартак». Таким образом он повторил результат Владимира Бесчастных. Рекордсменом же по этому показателю является Веллитон: бразильскому нападающему понадобилось 47 игр, чтобы наколотить соперникам красно-белых 30 голов.