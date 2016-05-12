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    Санчес: «Горжусь тем, что буду играть за «Баварию»

    Полузащитник «Бенфики» Ренату Санчес подписал контракт с мюнхенской «Баварией», за которую будет выступать со следующего сезона. При этом он отметил роль португальского клуба, в котором он сделал первые шаги в большом футболе.

    «Все, что я сегодня знаю и умею, я научился в «Бенфике». Должен поблагодарить клуб, всех болельщиков и свою семью за поддержку. В «Бенфике» я пережил очень значительные события. И я горжусь тем, что буду играть за «Баварию», — написал Санчес в Instagram.

    Стоит отметить, что сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Она может возрасти до 80 миллионов в виде бонусов.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    12.05.2016 08:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -92

      Raxor 14 мая 2016, 22:06

      неужели бавария кого нибудь продаст, чтоб давать ему регулярно игровую практику

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 12 мая 2016, 10:11

      А будешь ли ты ты там играть с такой конкуренцией?!)

      2
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      ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY > Dimon013 12 мая 2016, 10:34

      Так его купили же в интересах Карло.А не так просто. Так что думаю будит играть.

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