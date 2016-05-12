Брандао получил пять месяцев тюрьмы

Нападающий «Бастии» Брандао выиграл апелляцию в суде, получив условный срок наказания за драку. В августе 2014 года в подтрибунном помещении стадиона «Парк де Пренс» после матча чемпионата Франции Брандао ударом головой разбил нос полузащитнику «ПСЖ» Тиаго Мотте.

Тогда дисциплинарный комитет Лиги 1 дисквалифицировал бывшего игрока «Шахтера» на шесть месяцев. Кроме того, суд приговорил нападающего к месяцу тюремного заключения и штрафу в размере 20 тысяч евро. После рассмотрения апелляции мера наказания Брандао составила 5 месяцев тюрьмы условно.