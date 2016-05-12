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Брандао получил пять месяцев тюрьмы

12 мая 2016, 06:28
9

Нападающий «Бастии» Брандао выиграл апелляцию в суде, получив условный срок наказания за драку. В августе 2014 года в подтрибунном помещении стадиона «Парк де Пренс» после матча чемпионата Франции Брандао ударом головой разбил нос полузащитнику «ПСЖ» Тиаго Мотте.

Тогда дисциплинарный комитет Лиги 1 дисквалифицировал бывшего игрока «Шахтера» на шесть месяцев. Кроме того, суд приговорил нападающего к месяцу тюремного заключения и штрафу в размере 20 тысяч евро. После рассмотрения апелляции мера наказания Брандао составила 5 месяцев тюрьмы условно.

Источник: L' Equipe
Франция. Лига 1 Франция Бастия ПСЖ Брандао Мотта Тиаго
Комментарии (9)
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VITPO
1463025539
Суровое наказание.
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KELT88
1463027444
Мотте от этого не легче)
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Андрей 26 rus
1463029624
ну не удержался ударить мотте пи моске
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reg57
1463036325
лихо там в Европе)) у нас это норма)
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samara94
1463038207
Норм
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Сергей Свояк
1463038765
Ну хоть условно... Играть то будет или нет?
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ДСА
1463038775
Условно, значит не наказали. Прост драться в ближайшее время нельзя.
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Diesel133
1463062757
у нас вообще бы ничего не дали, в худшем случае штраф или 15 суток))
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Protosser
1463083658
Условно. Тюрьмы.
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