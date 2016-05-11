Суд закрыл дело о банкротстве «Ростова»

Компания «Агрофест-Дон» отказалась от исковых требования на 44 миллиона рублей, которые ранее предъявила «Ростову». После этого арбитражный суд Ростовской области закрыл дело по банкротству донского клуба. О причинах отказа заявителя не сообщается.

Напомним, ранее появилась информация о том, что «Ростов» может быть признан банкротом и не получить лицензию на участие в еврокубках следующего сезона.