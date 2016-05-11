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    Суд закрыл дело о банкротстве «Ростова»

    Компания «Агрофест-Дон» отказалась от исковых требования на 44 миллиона рублей, которые ранее предъявила «Ростову». После этого арбитражный суд Ростовской области закрыл дело по банкротству донского клуба. О причинах отказа заявителя не сообщается.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что «Ростов» может быть признан банкротом и не получить лицензию на участие в еврокубках следующего сезона.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.05.2016 15:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 11 мая 2016, 20:11

      ну первой она не стала и вряд ли станет, а долги надо отдавать !!
      Лига европы для нее тоже хорошо будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      erofey83 11 мая 2016, 18:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      лучший вариант Лига Европы, пусть Зенит деньги отрабатывает

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +141

      erofey83 11 мая 2016, 17:55

      не знаешь, радоваться или разочаровываться, тут два варианта:
      - если Бердыев уйдёт, Ростов не потащит ЛЧ, а это коэффициентный провал для России.
      - если не уйдет, но не будут выделены денеги на покупку крепких игроков, Ростов просто рассыпется на половине пути.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 11 мая 2016, 17:08

      Ну слава Богу! Ростову удачи!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 мая 2016, 16:41

      А говорили что санэпидемстанция не работает...

      2
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