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    Аршавин: «Очень хочу вернуться к следующему туру»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о том, как проходит его реабилитация после полученного повреждения в игре с «Жетысу».

    «Травму получил в матче с «Жетысу» 5 мая. Почувствовал боль в ноге и попросил замену. Дело было в микронадрыве задней поверхности бедра.

    Сегодня уже приступил к пробежкам. Продолжу их завтра, и если нога будет вести себя нормально, в четверг начну тренироваться.

    Очень хочу вернуться к следующему туру, поскольку 14 мая у нас важнейший матч с «Иртышом», идущим на втором месте», — сказал Аршавин.

    Источник: Спортфакт

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    11.05.2016 07:58
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