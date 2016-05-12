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РФПЛ. «Терек» обыграл «Амкар», «Динамо» уступило «Ростову» и другие результаты

12 мая 2016, 21:23
81

Сегодня состоялись заключительные поединки 28-го тура российской Премьер-лиги. «Спартак» благодаря голу Промеса с минимальным счетом обыграл «Урал», «Терек» на своем поле разобрался с «Амкаром», а «Динамо», ведя с счете в родных стенах, потерпело поражение от «Ростова».

В других встречах «Зенит» разгромил «Мордовию» со счетом 3:0 благодаря голу Акселя Витселя и дублю Халка. «Локомотив» уступил «Кубани», «Краснодар» разгромил «Крылья Советов».

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур

Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:3 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Бечиирай, 17; 1:1 – Азмун, 39; 1:2 – Азмун, 50; 1:3 – Кудряшов, 64.

Динамо: Габулов, Живоглядов (Морозов, 60), Хольмен, Самба, Зобнин, Ионов, Драгун, Денисов, Ташаев (Соломатин, 60), Соснин, Бечирай

Ростов: Джанаев, Баштуш, Кудряшов, Навас, Новосельцев, Ротенберг (Калачев, 53), Ерохин, Нобоа, Могилевец (Эззатоллахи, 82), Азмун (Бухаров, 72), Полоз

Предупреждения: нет – Ротенберг, 37; Калачев, 69.

Терек (Грозный) – Амкар (Пермь) – 2:0 (2:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Рыбус, 14; 2:0 – Мбенгуе, 34.

Терек: Городов, Семенов, Уциев, Плиев, Кузяев, Айссати (Лебеденко, 78), Рыбус (Грозав, 90), Пирис, Адилсон, Иванов, Мбенгуе (Садаев, 88)

Амкар: Селихов, Бутко, Занев, Идову, Зайцев, Джикия, Шаваев, Баланович, Гол (Гиголаев, 64), Мищенко (Прудников, 46), Дайк (Дзахов, 51)

Предупреждения: Иванов, 44; Мбенгуе, 83; Грозав, 90 – Зайцев, 66; Баланович, 69.

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

Гол: 0:1 – Промес, 39.

Урал: Заболотный, Данцев (Манучарян, 81), Мартынович, Меркулов, Сапета, Лунгу (Коробов, 65), Емельянов, Фидлер, Кулаков, Рязанцев, Гогниев (Ставпец, 86)

Спартак: Песьяков, Макеев (Комбаров Д., 62), Брызгалов, Боккетти, Кутепов, Промес, Ананидзе (Зотов, 77), Попов (Мельгарехо, 88), Глушаков, Ромуло, Зе Луиш

Предупреждения: Меркулов, 9 – Брызгалов, 32; Глушаков, 70; Ромуло, 75; Песьяков, 90.

Мордовия (Саранск) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:3 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Витсель, 45; 0:2 – Халк (с пенальти), 54; 0:3 – Халк (с пенальти), 71.

Краснодар – Крылья Советов (Самара) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 18; 2:0 – Смолов, 47; 3:0 – Смолов, 67.

Локомотив (Москва) – Кубань (Краснодар) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Павлюченко (с пенальти), 79.

Рубин (Казань) – Анжи (Махачкала) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Портнягин, 17; 1:1 – Боли, 33; 1:2 – Лазич, 58.

Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Бергстрем, Котуньо (Джалилов, 83), Оздоев, Кисляк (Камболов, 59), Гекдениз, Канунников, Портнягин, Девич (Дядюн, 69).

Анжи: Юрченко, М. Мусалов, Лазич, Жиров, Менса, Гасанов (Мкртчан, 78), Маевский, Тигиев, Амаду, Эбесилио, Боли (Абдулавов, 77).

Предупреждения: Кузьмин, 48; Бергстерм, 53; Кисляк, 55; Маевский, 65.

Уфа – ЦСКА (Москва) – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дзагоев, 13; 1:1 – Сысуев, 16; 1:2 – Вернблум, 61; 1:3 – Муса, 69.

Уфа: Шелия, Сухов, Аликин, Тумасян (Кацалапов, 39), Никитин, Сысуев, Зубарев (Ханджич, 64), Стоцкий, Пауревич, Марсиньо (Кротов, 74), Игбун.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Панченко, 90), Головин (Широков, 60), Еременко (Натхо, 53), Тошич, Муса.

Предупреждения: Аликин, 62; Никитин, 84 – Вернблум, 75.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Рубин Анжи Краснодар Крылья Советов Локомотив Кубань (ЛФЛ) Мордовия Зенит Урал Спартак Ахмат Амкар-Пермь Динамо Ростов
Комментарии (81)
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zeni
1462971037
Зенит ЧЕМПИОН!!!
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Denis S.
1462982925
C Победой!!!
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FENNNNN
1462984542
Рубину желаю разгромить Шаурму.
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Zeff
1462985300
Унавоженный ЦСКА потихоньку подплывает к чемпионству. Ну ничего, в ЛЧ покажут им место. В куче навоза оно.
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Dobroe Teplo za CSKA
1462993652
Динамо, громи Ростов!!!
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RUSARM
1462994751
бомжи разгромили мордву,благодаря судейскому корпусу!!! Газпрём рулит!!
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vgarakh
1463041321
Ростов победит
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андрей андреев
1463041999
Ничего не имею против Зенита,но почему у него болельщики(большинство) - мудаки.Может это только на этом сайте?
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FENNNNN
1463062725
Терек гоните в горы, зачем нам эти позорники в чемпионате))
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Emilk
1463064811
Спартак Вперед!
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