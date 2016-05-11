Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Радимов: «У «Зенита-2» очень много сильных молодых пацанов»

11 мая 2016, 07:17

Главный тренер «Зенита-2« Владислав Радимов оценил игру своих подопечных в матче первенства ФНЛ с «Факелом» (1:0).

— Думаю, получилась очень интересная игра на высоких скоростях. Если начало матча мы где-то проспали — первые 10–15 минут, то дальше мы были в игре, создавали хорошие моменты. Мы играли на встречных курсах — изначально решили сыграть с «Факелом» в открытый футбол и, думаю, смотрелись очень хорошо.

То, что мы забили с помощью рикошета, отчасти везение. Но это в первую очередь заслуга Саламатова, который пробил здорово и вообще очень хорошо вышел на замену. Если навскидку, по моментам, мне кажется, мы все-таки превзошли «Факел». Хотя понятно, что «Факел» очень сильная команда, против которой интересно играть. Но если сравнивать матч первого круга и то, что вы увидели сейчас, думаю, вы заметили, как сильно мы прибавили.

— В каких компонентах вы превзошли хозяев?

— Я не могу сейчас детально разобрать матч — «Факел» очень хорошая, играющая команда. И превзошли мы ее прежде всего по счету. А сама игра, как я уже сказал, была очень интересной — «Факел» создавал моменты и нагнетал точно так же, как и мы. Встретились две очень сильные команды, играющие в футбол.

— Налажена ли у вас связь с руководством, будете ли вы кого-то из своих игроков рекомендовать в состав первой команды?

— Я думаю, что тренеры «Зенита» наверняка смотрят наши игры. Кого-то советовать я, наверное, не вправе — там очень большой тренерский штаб, который должен сам принимать решения. Но в этом сезоне, думаю, все доиграют, дотренируются с нами, а потом в «Зените», вы знаете, будет новый тренер, который и будет решать, кто из футболистов останется в главной команде.

Если взять индивидуально игроков «Зенита-2», думаю, вы видите, что здесь очень много сильных молодых пацанов. Некоторые из них заслуживают возможности побороться за место в «Зените», по крайней мере, поехать на сборы и попытаться проявить себя. Кто-то из тех, у кого не получится в «Зените», вполне может играть в Премьер-лиге.

Кому-то еще предстоит прибавлять, а с кем-то, по-моему, придет пора расстаться, чтобы подпускать других молодых.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. ФНЛ Зенит-2 Радимов Владислав
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
20:43
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
19:52
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
4
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
4
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
5
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
11
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
23
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Все новости
Все новости
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
12:29
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
11:15
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
Вчера, 11:32
14
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
1
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
3 августа
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
В клубе ФНЛ хотят видеть Дзюбу
30 июля
1
Мостовой назвал российский клуб, который он готов возглавить
30 июля
13
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Определен самый высокооплачиваемый тренер ФНЛ
30 июля
2
Подследственный судья попытался избежать тюрьмы с помощью искусственного интеллекта
30 июля
3
РПЛ с юмором отреагировала на возвращение Латышонка из ФНЛ
29 июля
5
Стала известна зарплата Латышонка в «Балтике»
29 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+