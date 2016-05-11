Председатель совета директоров «Динамо»: «Кобелеву не хватило силенок»

Председатель совета директоров «Динамо» Василий Титов рассказал о том, почему было принято решение уволить Андрея Кобелева с поста главного тренера бело-голубых.

– К сожалению, Кобелеву не хватило силенок мобилизовать эту команду. Он очень много делал, старался. Но то ли потерял навыки, то ли настолько тяжелая ситуация, что ему трудно мобилизовать такой коллектив. Он рассыпался на куски. Ну, сколько еще ждать и терпеть? Нужен тот, кто хоть чуть-чуть сможет собрать команду. У Кобелева не получалось. Сейчас нужен человек, который способен подхватить команду и последние три игры нормально провести.

Сейчас нужно просто спасаться. И увольнение Кобелева – это один из шагов. Просто не делать ничего нельзя. Брать нового тренера в данный момент глупо. Нужен тот, кто способен встряхнуть команду. Мне кажется, Чикишев может это сделать. Он из клуба, понимает обстановку, постарается мобилизовать команду. К сожалению, Кобелев в значительной степени контакт с ней потерял.

– Есть информация, что Хохлов может стать новым главным тренером. Что скажете о нем как об альтернативе Кобелеву?

– Не хотел бы говорить об этом. Альтернатив вообще может быть сколько угодно. И вот это уже точно то, для чего нужен клуб и центральный совет «Динамо».