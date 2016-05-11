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  • Председатель совета директоров «Динамо»: «Кобелеву не хватило силенок»

Председатель совета директоров «Динамо»: «Кобелеву не хватило силенок»

11 мая 2016, 06:48
29

Председатель совета директоров «Динамо» Василий Титов рассказал о том, почему было принято решение уволить Андрея Кобелева с поста главного тренера бело-голубых.

– К сожалению, Кобелеву не хватило силенок мобилизовать эту команду. Он очень много делал, старался. Но то ли потерял навыки, то ли настолько тяжелая ситуация, что ему трудно мобилизовать такой коллектив. Он рассыпался на куски. Ну, сколько еще ждать и терпеть? Нужен тот, кто хоть чуть-чуть сможет собрать команду. У Кобелева не получалось. Сейчас нужен человек, который способен подхватить команду и последние три игры нормально провести.

Сейчас нужно просто спасаться. И увольнение Кобелева – это один из шагов. Просто не делать ничего нельзя. Брать нового тренера в данный момент глупо. Нужен тот, кто способен встряхнуть команду. Мне кажется, Чикишев может это сделать. Он из клуба, понимает обстановку, постарается мобилизовать команду. К сожалению, Кобелев в значительной степени контакт с ней потерял.

– Есть информация, что Хохлов может стать новым главным тренером. Что скажете о нем как об альтернативе Кобелеву?

– Не хотел бы говорить об этом. Альтернатив вообще может быть сколько угодно. И вот это уже точно то, для чего нужен клуб и центральный совет «Динамо».

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Кобелев Андрей
Комментарии (29)
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B_A_IV
1462939097
команду распродали, Кобелеву силенок не хватает
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rubinovyi2
1462941689
А вам мозгов....
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1462942153
Кошка бросила котят-- это Путин виноват.
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Диктор
1462942571
Прикольно когда человек с себя ответственность на другого перекладывает.Нашли крайнего.
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Ховрино 446
1462952478
За три тура до конца????? уж если были недовольно то надо было раньше принимать решение...
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Omanid87
1462953770
Половина игроков играет за мотивацию немного отдаленную от футбола
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nemolod
1462953921
Когда-то и Спартак в пердиве побывал ,зато потом стал лидером на долгие десятилетия!
Ответить
crusadere
1462956054
-----
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Грыззь
1462956327
Да, Динамо так и до стыков докатится.(((
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alp
1462957100
ни петарды, ни админ ресурс уже не помогут. Но, возможно, это и к лучшему. В ФНЛ Динамо пройдет очищение...
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