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    Ташуев: «Я бы быстро поставил Селезнева на место. У меня не забалуешь!»

    Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев рассказал, что во время, когда он возглавлял команду, нападающий Евгений Селезнев не нарушал режим. Ранее сообщалось, что футболист и клуб расстались именно из-за нарушений со стороны Селезнева.

    «При мне никаких проблем с режимом у Селезнева не было. Я бы сразу поставил его на место. Он всегда приезжал вовремя на тренировки, никогда не опаздывал. Он нормально работал.

    Возникали системные проблемы. Сложновато ему давался переход с украинского футбола на российский. То есть чисто тактические моменты. К требованиям тренера надо было привыкнуть. Я сам такой, что держу дисциплину до упора. У меня не забалуешь! А что сейчас происходит — это не мои проблемы», – сказал Ташуев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.05.2016 21:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +215

      iuda 10 мая 2016, 22:40

      Кубань - на понижение, усилили давление

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