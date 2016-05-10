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    Колыванов: «Динамо» нужно дать бой «Ростову», «Кубани»

    Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов считает, что руководству клуба не стоило торопиться с увольнением Андрея Кобелева.

    «У «Динамо» проблемы начались не вчера. С другой стороны, осталось всего три тура, и можно было дать Кобелеву доработать до конца сезона. Но, возможно, внутри коллектива возникли какие-то вопросы. Не представляю, как все это будет выглядеть дальше и что ждет команду, потому что у «Динамо» впереди тяжелые матчи, два из которых выездные. Знаю, что теперь временно исполнять обязанность тренера будет Сергей Чикишев, который работал в дубле. Но я, честно говоря, ничего не знаю об этом специалисте.

    Если команды выберется из этой ситуации – честь ей будет и хвала. А нет – что поделаешь? Соперники на финише сезона сложные: «Ростов», «Кубань», которая борется за выживание и «Зенит».

    Сумеет «Динамо» удержаться в Премьер-лиге? В футболе все бывает. Нужно дать бой «Ростову», «Кубани». С «Зенитом» сложнее, потому что они борются за Лигу чемпионов и однозначно сильнее динамовцев. А с остальными соперникам можно играть, хотя «Ростов» дома выступает очень сильно, и забить ему крайне сложно», – сказал Колыванов.

    Отметим, что на сегодняшнем собрании игрокам «Динамо» объявлено о смене главного тренера. На место покинувшего свой пост Андрея Кобелева исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сергей Чикишев, ранее возглавлявшим молодежную команду клуба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.05.2016 17:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5113

      hunta 10 мая 2016, 20:47

      ...Ну, разве что "Кубани", да и это сомнительно....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 10 мая 2016, 20:14

      Какой бой? ))) в ФНЛ!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 мая 2016, 18:51

      Да будет тебе известно,о мудрейший и информированный бывший,что Ростов на 2 месте ,а не Зенит. Это Ростов борется за ЛЧ, а Зенит пытается.И бой этот будет последним для Динамо(хотя название команды уже звучит как пропуск в ФНЛ)))). И ещё-матч не в Ростове,а в Москве...

      1
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    • ...
      Рейтинг: -16

      scikuni 10 мая 2016, 17:55

      че это с политпроектом нельзя, какая им лч опять позориться с бенфикой

      3
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